Bursa Gemlik'te 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde 2 deprem (9)

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler ilçede paniğe yol açtı. 4.2'lik sarsıntı sırasında bir berber, tıraşı yarım bırakıp müşterisiyle birlikte dükkandan dışarı çıktı. Berber dükkanında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

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