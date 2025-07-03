Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. ‘nın adreslerini belirledi. İki firari bulundukları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!

        Benzer Haberler

        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        100 bin dolara satmayı planladığı 22 sikke ile yakalandı
        100 bin dolara satmayı planladığı 22 sikke ile yakalandı
        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        İnegölde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        İnegölde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        TOFAŞ, genç basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
        TOFAŞ, genç basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...