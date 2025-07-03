Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. ‘nın adreslerini belirledi. İki firari bulundukları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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