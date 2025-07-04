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        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hanım Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:15
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        Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Hanım Z. (37) kendisini aldattı iddiasıyla parkta tartıştığı eşi Şafak Z.’yi (42) parkta karnından bıçakladıktan sonra elektrikli bisikletle eve götürdü. Bir süre sonra eşini yine elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Hanım Z. (37), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı. Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ‘NEDEN SENİ SEVİYORUM TEPKİSİ’

        Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Hanım Z., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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