Uyuşturucu hükümlüsü kafede çay içerken yakalandı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Samet Ç.’nin Osmaniye Mahallesi’nde bir kafede bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda kafeye giren ekipler, kız arkadaşıyla çay içen firari hükümlü Samet Ç.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Samet Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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