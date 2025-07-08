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        Kızların bıçaklı kavgası; 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Elif Nur G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:20
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        Kızların bıçaklı kavgası; 1 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Elif Nur G. (21) sosyal medyadan mesajlaşıp buluştuğu Gizem K.’yi (20) ‘erkek meselesi’ yüzünden çıkan tartışmada bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Gizem K., iddiaya göre, kendisine sosyal medya üzerinden mesaj atan Elif Nur G. ile ‘erkek meselesi’ yüzünden tartıştı. Randevulaşan Gizem K. ve Elif Nur G. buluşma noktasında kavga etti. Kavga sırasında Elif Nur G., yanındaki bıçakla Gizem K.'yi sağ bacağından yaralayıp, kaçtı. Gizem K., İnegöl Devlet Hastanesi’ne yürüyerek giderken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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