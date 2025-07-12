Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kereste deposunda yüksekten düşen işçi öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kereste deposunda 2 metreden düşen işçi Salih Keskin (61) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kereste deposunda yüksekten düşen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kereste deposunda 2 metreden düşen işçi Salih Keskin (61) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi. Depoda çalışan Salih Keskin, istiflenmiş kerestelerin üzerinde çalışma yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metreden zemine düştü. Hareketsiz kalan Keskin için çalışma arkadaşları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keskin, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Keskin’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!

        Benzer Haberler

        Bursa'da yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı
        Bursa'da yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı
        Bursa'da Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursu ziyaret edildi
        Bursa'da Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursu ziyaret edildi
        Hobi olarak başladıkları dekoratif mum yapımında malzeme üreticisi oldular
        Hobi olarak başladıkları dekoratif mum yapımında malzeme üreticisi oldular
        Spora ulaşamayan çocuklar ve gençler, Emniyet Boks Kulübünün ringinden düny...
        Spora ulaşamayan çocuklar ve gençler, Emniyet Boks Kulübünün ringinden düny...
        Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı
        Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı
        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor