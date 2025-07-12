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        Öldürdüğü bacağını ısıran yılan ile hastaneye gitti

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:05
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        Öldürdüğü bacağını ısıran yılan ile hastaneye gitti
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Ahmet K. (54) kaldığı çadırda sol bacağını ısıran yılanı öldürüp poşete koyduktan sonra hastaneye gitti. Ahmet K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda meydana geldi. Ahmet K., çadırına 1,5 metre boyundaki boz yılanı görerek çıkarmak istedi. Bu sırada yılan, Ahmet K.’yi sol bacağından ısırdı. Yanında bulunan çapa ile yılanı öldüren Ahmet K., onu koyduğu poşetle hem incelenmesi hem de kendi tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne gitti. Yılanın zehirsiz olduğu belirtildi. Burada tedavi altına alınan Ahmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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