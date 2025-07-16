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        Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

        BURSA'nın Mudanya ilçesine tarihi eser satmak için gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, Antik Dönem'e ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:10
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        Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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        BURSA'nın Mudanya ilçesine tarihi eser satmak için gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, Antik Dönem'e ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya'ya tarihi eser getirileceği yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin motosikletini Bademli Mahallesi girişinde durdurdu. T.Ö. (47) ve S.B. (46) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Antik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ile 3 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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