Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya'ya tarihi eser getirileceği yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin motosikletini Bademli Mahallesi girişinde durdurdu. T.Ö. (47) ve S.B. (46) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Antik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ile 3 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesine tarihi eser satmak için gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, Antik Dönem'e ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

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