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        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama

        BURSA merkezli 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 352 kişiden 327'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:55
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        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama
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        BURSA merkezli 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 352 kişiden 327'si tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon öncesi şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 10 Temmuz günü harekete geçti. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya'da 318 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 352 şüpheli gözaltına alındı.

        2 BİN 600 PERSONEL KATILDI

        70 özel harekat, 300 çevik kuvvet, 22 dedektör köpeği, 2 helikopter, 4 İHA, 2 bin 600 personelin katıldığı operasyonu Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, koordinasyon merkezinden takip etti. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 352 şüpheliden 327'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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