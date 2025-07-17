Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında alkollü olduğu belirlenen bisikletliye 9 bin 267 lira ceza kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında alkollü olduğu belirlenen bisikletliye 9 bin 267 lira ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulamada sırasında bisikletiyle dengesiz şekilde ilerleyen ve devrilmek üzere olan Ali M'yi (60) durdurdu.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Ali M'ye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.
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