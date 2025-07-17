Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında alkollü olduğu belirlenen bisikletliye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında alkollü olduğu belirlenen bisikletliye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulamada sırasında bisikletiyle dengesiz şekilde ilerleyen ve devrilmek üzere olan Ali M'yi (60) durdurdu.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Ali M'ye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Yaralı leyleği sığındığı iş yerinde elleriyle besledi
        Yaralı leyleği sığındığı iş yerinde elleriyle besledi
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza
        2.50 promil alkollü çıkan bisikletliye 9 bin TL ceza