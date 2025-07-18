Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 327 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 08:32 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 327 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA(AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 352 şüpheliden 327'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan" zanlıların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        70 özel harekat ve 300 çevik kuvvet personelinin desteğiyle 450 ekip halinde 2600 personel tarafından, 22 dedektör köpeği, 2 helikopter ve 4 insansız hava aracının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 352 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 327'si tutuklanırken, 25'i adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döviz ve altın kredilerine KKDF kesintisi
        Döviz ve altın kredilerine KKDF kesintisi
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!

        Benzer Haberler

        Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
        13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Bursa'da alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 267 lira ceza
        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor
        Meslekte 59 yılı geride bırakan yorgancı, yetiştirecek çırak bulamıyor