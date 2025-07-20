15 yıldır cama nefesiyle şekil veriyor

BURSA’da cam sanatçısı Fatma Turan (47), 15 yıldır, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor. Daha önce monoton bir hayatı olduğunu belirten Turan, “Bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum” dedi.

Bursa’da 15 yıldır cam sanatıyla ilgilenen Fatma Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor.

Halkla ilişkiler mezunu olan, daha önce ön muhasebeci olarak çalışan Fatma Turan, 15 yıl önce cam sanatına merak saldı. Mesleğini bırakıp bu sanata yönelen Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil vermeye başladı. 10 yıldır halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapan Fatma Turan, hobisini mesleğe dönüştürerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ön muhasebecilik yaptığı dönemde, işin stresinden uzaklaşmak için hobi olarak cam sanatına başladığını söyleyen Fatma Turan, “Bursa’da öğretici yoktu. O dönem İstanbul’da öğretici olduğu için, bir dönem oraya giderek eğitim aldım. Daha sonra oradan buraya taşınan bir cam sanatçımız oldu. Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl onun öğrencisi oldum. O hocamın eğitimleri sayesinde, bu cam sanatı ile tanıştım. Yaklaşık 15 yıldır icra ediyorum. 10 yıldır da Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenliğini yapıyorum” diye konuştu.

‘CAMIN EN GÜZEL YANI HAYAL GÜCÜNÜZÜ YANSITABİLMEK’ Cam sanatının zahmetli bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Turan, “1200 derece ile 1500 derece arasında camı eriterek, üfleyerek, belli desen ve teknikleri kullanarak yapılan bir sanat. Bana göre camın en güzel yanı, hayal gücünü oraya yansıtabilmek. Kalıp olarak çalıştığımız objelerimiz var. Ama bunun dışında hayalimizdeki rengi, hayalimizdeki şekli oraya aksetmemiz bence en güzel yanı” dedi. ‘HEM HOBİM HEM DE MESLEĞİM OLDU’ Cam sanatıyla belgesellerde tanıştığını söyleyen Fatma Turan, “Çok merak ettiğim bir şeydi. Ama Bursa’da öğreticisinin olmaması dezavantajdı. Bursa’dan İstanbul’a eğitim almaya gittiğimde, tezgah başına geçtiğimde, ‘Ben bunu yapacağım’ dedim ve o günden beri yapıyorum. Bu sanat hem hobim oldu hem mesleğim oldu hem kendime geldim. Bazen oluyor ki tamamen kendini kapatıp, iç dünyanı burada iyileştirebiliyorsun. O çok güzel. O yüzden gençlere özellikle bir hobisinin olmasını tavsiye ediyorum. Ama bir sanatla ilgilenmelerini çok isterim. Çünkü kendinizi buluyorsunuz” ifadelerini kullandı.