Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        15 yıldır cama nefesiyle şekil veriyor

        BURSA'da cam sanatçısı Fatma Turan (47), 15 yıldır, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yıldır cama nefesiyle şekil veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da cam sanatçısı Fatma Turan (47), 15 yıldır, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor. Daha önce monoton bir hayatı olduğunu belirten Turan, “Bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum” dedi.

        Bursa’da 15 yıldır cam sanatıyla ilgilenen Fatma Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil veriyor.

        Halkla ilişkiler mezunu olan, daha önce ön muhasebeci olarak çalışan Fatma Turan, 15 yıl önce cam sanatına merak saldı. Mesleğini bırakıp bu sanata yönelen Turan, 1200 ile 1500 derece arasında değişen sıcaklıktaki camlara üfleyerek şekil vermeye başladı. 10 yıldır halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapan Fatma Turan, hobisini mesleğe dönüştürerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

        Ön muhasebecilik yaptığı dönemde, işin stresinden uzaklaşmak için hobi olarak cam sanatına başladığını söyleyen Fatma Turan, “Bursa’da öğretici yoktu. O dönem İstanbul’da öğretici olduğu için, bir dönem oraya giderek eğitim aldım. Daha sonra oradan buraya taşınan bir cam sanatçımız oldu. Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl onun öğrencisi oldum. O hocamın eğitimleri sayesinde, bu cam sanatı ile tanıştım. Yaklaşık 15 yıldır icra ediyorum. 10 yıldır da Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenliğini yapıyorum” diye konuştu.

        ‘CAMIN EN GÜZEL YANI HAYAL GÜCÜNÜZÜ YANSITABİLMEK’

        Cam sanatının zahmetli bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Turan, “1200 derece ile 1500 derece arasında camı eriterek, üfleyerek, belli desen ve teknikleri kullanarak yapılan bir sanat. Bana göre camın en güzel yanı, hayal gücünü oraya yansıtabilmek. Kalıp olarak çalıştığımız objelerimiz var. Ama bunun dışında hayalimizdeki rengi, hayalimizdeki şekli oraya aksetmemiz bence en güzel yanı” dedi.

        ‘HEM HOBİM HEM DE MESLEĞİM OLDU’

        Cam sanatıyla belgesellerde tanıştığını söyleyen Fatma Turan, “Çok merak ettiğim bir şeydi. Ama Bursa’da öğreticisinin olmaması dezavantajdı. Bursa’dan İstanbul’a eğitim almaya gittiğimde, tezgah başına geçtiğimde, ‘Ben bunu yapacağım’ dedim ve o günden beri yapıyorum. Bu sanat hem hobim oldu hem mesleğim oldu hem kendime geldim. Bazen oluyor ki tamamen kendini kapatıp, iç dünyanı burada iyileştirebiliyorsun. O çok güzel. O yüzden gençlere özellikle bir hobisinin olmasını tavsiye ediyorum. Ama bir sanatla ilgilenmelerini çok isterim. Çünkü kendinizi buluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

        ‘AMACIM BU SANATI YURT DIŞINDA TANITMAK’

        Cam sanatıyla tanışana kadar sıradan bir hayatının olduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:

        “Bu sanatı tanıyana kadar, tamamen monoton bir hayatım vardı. Ev hanımı, çocuk ve iş hayatı olarak devam ediyordum. Ama bu sanat, dünyayı ve kendimi bulduğum bir sanat. İyi ki buradayım dediğim bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum. Ben hobimi mesleğime çevirdim. Hem eğitmenliğini yapıyorum hem kendimi buluyorum. Aynı zamanda evimin ekonomisine de katkıda bulunuyorum. En büyük hayalim, cam sanatını yurt dışında tanıtmak.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Namazda kanlı pusu!
        Namazda kanlı pusu!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti
        Otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil duvara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa'da bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
        İnegöl'de şişe yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
        İnegöl'de şişe yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Bursa'da 'kırmızı ışık' ihlali kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Bursa'da 'kırmızı ışık' ihlali kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı