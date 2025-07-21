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        Bursa'da katı atık deposu alanındaki yangına müdahale

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde katı atık deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:26
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        Bursa'da katı atık deposu alanındaki yangına müdahale
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde katı atık deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Orhangazi ilçesi İznik Gölü Sahili'nde Orhangazi Belediyesi tarafından katı atık deposu olarak kullanılan alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce de birçok kez yangın çıkan alanda, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak otluk araziye sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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