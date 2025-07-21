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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:45
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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