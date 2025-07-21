Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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