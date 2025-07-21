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        Bursalı wushucu Musab Furkan Bay milli takımı hedefliyor

        Edirne'de geçen hafta düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda üçüncü olan Bursalı sporcu Musab Furkan Bay, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:28
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        Bursalı wushucu Musab Furkan Bay milli takımı hedefliyor
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        Edirne'de geçen hafta düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda üçüncü olan Bursalı sporcu Musab Furkan Bay, milli takıma girmeyi hedefliyor.

        Aldığı madalyayla memleketi İnegöl'e dönen Bay, antrenmanlarına ara vermeden 2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek milli takım seçmelerine hazırlanmaya başladı.

        Balkan 3'üncülüğünün ardından daha ilerisi için hedefler koyduğunu belirten Bay, AA muhabirine azimli şekilde çalıştığını söyledi.

        Bay, çalışmalarının karşılığını aldığını, bundan sonrasındaki hedefine ulaşmak için antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

        "İlk olarak önümüzde Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri olacak. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılması öngörülüyor. İnşallah orada şampiyon olup milli takıma girmek için çalışacağım. Milli takıma girdikten sonra büyükler kategorisinde olacağım için Avrupa Şampiyonası olacak, inşallah oraya da katılıp ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve aynı zamanda İslam sancağını en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyorum."

        Musab Furkan Bay’ın antrenörü Ferhat Memiş (42) de diğer antrenör Dinçer Değirmenci (52) ile Furkan’ı müsabakalara hazırladıklarını belirterek, "Furkan, bizim çok emek verdiğimiz bir sporcu. Okullar bölgesinde aldığı derecelerde, ondaki farkındalığı keşfetmiştik. Çok çalıştık. İstediğimiz sonuç bu değildi, birincilikti ama inşallah elit sporcu olma yolunda ilerleyen bir kardeşimiz. Çok azimli, çok başarılı. Büyük bir ihtimal ile 2026-2027 yıllarında millilik gelecektir. Avrupa'da veya dünyada bir derece yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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