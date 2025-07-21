Bursalı wushucu Musab Furkan Bay milli takımı hedefliyor

Edirne'de geçen hafta düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda üçüncü olan Bursalı sporcu Musab Furkan Bay, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Aldığı madalyayla memleketi İnegöl'e dönen Bay, antrenmanlarına ara vermeden 2026 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek milli takım seçmelerine hazırlanmaya başladı.

Balkan 3'üncülüğünün ardından daha ilerisi için hedefler koyduğunu belirten Bay, AA muhabirine azimli şekilde çalıştığını söyledi.

Bay, çalışmalarının karşılığını aldığını, bundan sonrasındaki hedefine ulaşmak için antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk olarak önümüzde Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri olacak. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılması öngörülüyor. İnşallah orada şampiyon olup milli takıma girmek için çalışacağım. Milli takıma girdikten sonra büyükler kategorisinde olacağım için Avrupa Şampiyonası olacak, inşallah oraya da katılıp ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve aynı zamanda İslam sancağını en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyorum."