Otomobilin çarptığı bisikletliyi örtü tutarak güneşten korudular

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Z.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Erol Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu. Erol Z., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.