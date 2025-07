Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Silah bırakacakmış, şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz. Bıraksın. Ama sadece PKK olarak değil. PYD de bırakacak, YPG de bırakacak, PJAK da bırakacak. Hepsi bütün uzantılarıyla bırakacak. KCK da kendini feshedecek. Sadece PKK değil. İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK'nın partisi. Kendini feshedecek ve terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak. Türkiye partisi olarak yoluna devam edecekse edecek” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa’da Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Destici, emekli ve asgari ücretlilerin büyük sıkıntılarının olduğunu söyleyerek, “Emeklilerimizin büyük sıkıntısı var. Temmuz 2023’ten beri söylüyorum. O zaman verilen yüzde 25’lik zam maalesef kök maaş hikayesine kurban gitti. O zaman en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira alıyordu. Yine 7 bin 500 lirada kaldı. İşte o kalıştan bu zamana emeklinin yaklaşık 8 bin TL kaybı var. Bu 8 bin TL’nin behemehal bu emekliye verilmesi ve en düşük emekli maaşının 25 bin TL’nin üzerine çıkarılması gerekiyor. Çünkü emeklimiz gerçekten zor durumda. İkincisi asgari ücretlimiz. Burada asgari ücretlilerimiz önümüzü kesiyor, konuşuyoruz. Asgari ücretlilerimize de bu ocak ayında bir hak mağduriyeti yaşatıldı. O da enflasyon yüzde 44 çıktı. Ama asgari ücret yüzde 30 arttırıldı. Yüzde 14 gibi bir kaybı oldu. İlk 6 aylık da yüzde 16 enflasyon kaybı. 16 artı 14 eşittir yüzde 30. Bu temmuz ayında en az yüzde 30 artırılması gerekiyordu. Ama hiç zam verilmedi. Ama kiralar, yüzde 45 arttı. Yani asgari ücretliye hiç zam verilmedi. Emekli yüzde 15 aldı, memur emeklisi, işçi emeklisi yüzde 16 aldı. Kiralar yüzde 45 arttı. Yani burada dengeyi sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Mustafa Destici, “Elbette ki hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Çünkü teröre biz 40 yıldan fazla bir zamandır, binlerce şehit vermişiz. On binlerce insan kaybetmişiz. Ve 2 trilyon dolardan fazla para harcamışız. Bu şu demek bakın. Bizim şu anda ülke olarak iç, dış, kamu, özel, 550 milyar dolar borcumuz var. Bunun 4 katını biz terörle mücadeleye harcamışız. Bu para harcanmasa da ekonomiye girseydi, bugün işsizlik olmazdı. Bugün bu konuştuğumuz emeklilerimiz 16 bin değil, 36 bin alıyor olurdu. Asgari ücretlimiz 22 bin değil, 50 bin alıyor olurdu. Öğretmenimiz 50 değil, 100 bin alıyor olurdu” dedi.

Suriye’deki Türkmenleri işaret eden Destici, şunları söyledi:

“Bakın bir kere Türkmen sayısı o bölgedeki PKK, PYD, YPG'ye tabi olan etnik kökenlerden, yani gruplardan 3 kat daha fazla. Onlar 1 milyonsa, Suriye Türkmenleri 3 milyon. Ama idare ettikleri bir alan yok. Türkiye'yle birlikte olanlar dışında. Peki bakanlık aldılar mı, almadılar. Şimdi Halk Meclisi kurulacak. En az 25 tane Türkmen olması lazım. Şu ana kadar böyle bir emare yok. Çobanbey'in tamamı Türkmen, Türk. Hemen bizim sınırımızın ötesi. Oraya getiriliyor ve Türk olmayan bir belediye başkanı atanıyor ya, bu kabul edilebilir mi. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Yüzde 90’ı Türk olan Çobanbey'e nasıl oluyor da sen getiriyorsun bir Arap'ı ya da bir başka etnik kökeni orada belediye başkanı olarak görevlendiriyorsun. Çobanbey'de bile Türkler idare etmeyecekse, Türkmenler idare etmeyecekse nerede edecek kardeşim. Onun için biz Türkmenlere sahip çıkmalıyız. Evet Araplar da bizim kardeşimiz, Kürtler de ama her milletin bir önceliği var. Benim önceliğim soydaşlarımdır, Türkmenlerdir. Elbette ki Arapların da Kürtlerin de orada yaşayanların huzur içinde kardeşçe yaşamasını istiyorum. Ama her milletin önceliği kendi soydaşıdır, kendi dindaşıdır. Bu kadar basittir. Onun için Çobanbey'deki bu yanlış da bir an önce düzeltilmeli ve Suriye Halk Meclisi'nde de önümüzdeki günlerde oluşacak mecliste de en az 25 tane Türkmen milletvekili yer almalıdır.”