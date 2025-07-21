Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Bu arada sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 23 bin 178 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Çalıştırıldığı esnada aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, istasyonun oto yıkama bölümündeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.

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