Yol kenarında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde yol kenarında uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Suriye uyruklu İsmail Elhüseyin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİnegöl ilçesinde yol kenarında uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Suriye uyruklu İsmail Elhüseyin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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