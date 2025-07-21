Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Alemdar Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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