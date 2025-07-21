Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Alemdar Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda, dumandan etkilenip baygınlık geçiren daire sahibi Gülten D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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