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        Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:38
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        Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Alemdar Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ve bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Olayda, dumandan etkilenip baygınlık geçiren daire sahibi Gülten D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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