GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tahliye edilen Kızılöz köyündeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

- Büyükyenice köyü de tahliye ediliyor

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Büyükyenice köyü de ekiplerce boşaltılıyor.

Jandarma ekiplerince bölgede anons yapılarak alevlerin yaklaştığı köyün boşaltılması istendi.

Bölge sakinleri bir yandan evlerden eşyalarını traktörlerle taşırken diğer yandan da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yüklüyor.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürüyor.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oluyor.