Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)- Yeniden

Geçit Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisin atık kâğıt bölümünde saat 06.00 sıralarından yangnı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tesisin bir bölümü zarar gördü.

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