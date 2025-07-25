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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)- Yeniden

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:40
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü (2)- Yeniden
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        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Geçit Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisin atık kâğıt bölümünde saat 06.00 sıralarından yangnı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tesisin bir bölümü zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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