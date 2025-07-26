Bursa'da orman yangını (6)

ATHENAKONSERİ YARIDA KESİLDİ

Bursa’da Orhaneli ile Kestel- Gürsu hattında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı. Ardından grup sahneden ayrıldı.