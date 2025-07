Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (9)

BAKANYUMAKLI, YANGINLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, dün akşam yaptığı bilgilendirmede büyük ölçüde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini söylediği Mersin Silifke ile Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altında alındığını açıkladı. Dün akşam devam eden ikinci yangın olarak ifade ettiği Uşak Sivaslı'daki yangınına gece boyunca müdahale yapıldığını belirten Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına aldıkları bu yangındaki soğutma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

"Yine büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz ve soğutma çalışmalarına devam eden Antalya Gazipaşa var. Bu yangında da yine tedbiren soğutmaya devam ediyoruz. Bunun bir sebebi var. Yangın söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda tekrar alevlenmeler söz konusu olabilir” diyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu

"Dolayısıyla bugüne kadar söndürdüğümüz bütün alanlarda neredeyse tamamında devam eden soğutma çalışmaları var. Bunlar bazen günler duruma göre arazi şartlarına göre haftalar sürebiliyor. Bursa'da da ilk başlayan yangın aslında Harmancık ilçesi Yakuplar Mahallesi'ndeydi. Orada arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar, yangının önünü kesmek için. Gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür. Halihazırda devam eden arazi şartları sebebiyle gerçekten bunu her açıklamamızda da söyledik. Bizleri uğraştıracağını söylediğimiz kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçumların olduğu Karabük Safranbolu yangınımız devam ediyor. Yine biraz önce bizim de üzerinde 1,5 saatlik bir koordinasyon yaptığımız ve şu anda burada sizlere açıklama yaptığımız, Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor. Ancak durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa yani ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek. Ama an itibarıyla iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Yine diğeri de Kahramanmaraş, 12 Şubat. Burası da taşlık, kayalık ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız gece boyu devam etti. Bugün de devam edecekler. Ben biraz bilgi vermek istiyorum. Kestel'deki yangın 17.40'ta başladı. Hava kararıncaya kadar hem hava araçlarımız hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Biraz önce söylediğim gibi rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlar tedbirlerini almış durumda. Yine halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter bulunuyor. Bunlardan 2 uçak ağır sınıf, 2 helikopter de ağır sınıf yine. Orada odaklandığımız noktalara çalışmaya devam ediyorlar. 694 kara aracı var. Muhtelif arazözlerden, su tankerlerine kadar çok çeşitli 1961 personel, yangında mücadeleyi sahada sürdürüyor. Şu ana kadar Sayın Bakanımız açıkladı, valiliğimiz açıkladı. Ama bir genel toparlama olsun diye söyleyeyim; Karahıdır Mahallesi'nde 170 hanede 708 vatandaş, İğdir Mahallesi'nde 220 hanede 600 vatandaş, Avdancık Mahallesi'nde 90 hanede 457 vatandaşımız olmak üzere toplam 3 mahallede 480 hanede bin 760 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmış durumda."