İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!

Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.

DHA'nın haberine göre gölde yaşanan çekilmeyle birlikte 2015-2018 yılları arasında bölgede yolcu taşıyan deniz otobüsünün yanaştığı iskele, karada kaldı.

310 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü’ndeki su seviyesi, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle kritik düzeyin altına düştü. Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi ise 95 kilometre olan İznik Gölü’nün son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler, suyun çekilmesiyle birlikte karada kaldı.

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Gölde 2015-2018 yılları arasında yolcu taşıyan, 155 yolcu kapasiteli 30 metre uzunluğa sahip Akşemseddin Deniz Otobüsü’nün Orhangazi sahilinde yanaştığı yolcu iskelesinin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. 10 yıl önceki deniz otobüsünün iskeleye yanaştığı arşiv görüntüleriyle, bölgenin şu anki görüntüleri, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.