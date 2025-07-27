Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (7)

Bursa’nın İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde de bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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