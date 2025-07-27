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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (8)

        KURTARDIKLARIKAPLUMBAĞAYA SU VERDİLER Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, bölgede yangını kontrol altına almak için mücadele veren Orman bölge gönüllüleri yangından kurtardıkları kaplumbağayı serinletip, su verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:15
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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (8)
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        KURTARDIKLARIKAPLUMBAĞAYA SU VERDİLER

        Bursa’nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, bölgede yangını kontrol altına almak için mücadele veren Orman bölge gönüllüleri yangından kurtardıkları kaplumbağayı serinletip, su verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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