Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (8)

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, bölgede yangını kontrol altına almak için mücadele veren Orman bölge gönüllüleri yangından kurtardıkları kaplumbağayı serinletip, su verdi.

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