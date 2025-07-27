Benfica - Fenerbahçe: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında oynanan Eusebio Kupası'nda Benfica'ya 3-2 mağlup oldu. Portekiz ekibinin ilk golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, sarı-lacivertlilerin gollerini İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri kaydetti.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarındaki ilk yenilgisini Benfica'dan aldı. Lizbon'da bulunan Luz Stadyumu'nda oynanan Eusebio Kupası'nda Portekiz ekibi, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Archie Brown (kendi kalesine) ve 81. dakikada Henrique Pereira Araujo kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri ise 45. dakikada İrfan Can Kahveci ve 60. dakikada En-Nesyri'den geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz ve En-Nesyri'ye görev verdi.
İkinci yarıda oyuna Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Djiku, Levent Mercan, Mimovic ve Cenk Tosun dahil oldu.
FENERBAHÇE İLK KEZ MAĞLUP
Fenerbahçe, Benfica'ya mağlup olarak yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçında ilk yenilgisini aldı.
Sarı-lacivertliler daha önce Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalırken, Portimonense'yi 2-1, UniLeiria'yı 2-0, Al Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 30 Temmuz Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
DURAN YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Benfica maçına yedekler arasında başladı.
Kamp sürecine geç katılan ve 2 hazırlık müsabakasını kaçıran Duran, Al-Ittihad karşısında ikinci yarıda forma giymiş ve 2 gol atmayı başarmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica karşısında 21 yaşındaki golcüyü ilk 11'de değerlendirmedi.
İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Benfica maçının kadrosunda yer almadı.
Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncuyu, teknik direktör Jose Mourinho Benfica karşısında riske etmedi.
TAKIMDA 3 EKSİK
Fenerbahçe, Benfica karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek, müsabakada yer almadı.