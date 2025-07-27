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        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (4)

        İKİMAHALLE TAHLİYE EDİLİYORBursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:25
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        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (4)
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        İKİMAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

        Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleri ve traktörlerle destek veriyor. Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile 60 haneli 200 nüfuslu Harmancık ilçesindeki Çakmak Mahallesi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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