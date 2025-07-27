Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 1 ölü, 2 yaralı (15)

Kazada yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek’in kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürerken, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak’ın cenazesi, yaklaşık 3 saat sonra sıkıştığı yerde çıkarıldı. Halata bağlanan sedye yardımıyla şarampolden çıkarılan cenaze, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.