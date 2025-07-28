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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş

        BURSA'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:40
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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A.’nın (30) emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski asker olan ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve cep telefonunun da ormanda yanmış halde bulunduğu belirtildi.

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz’da başlayan, kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. şikayet üzerine dün akşam yakalandı.

        LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

        Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı. Park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, Ufuk A.’yı linç etmek istedi. Bacağı ve kolunda sargı bezi bulunan Ufuk A.’nın ormanı yakarken yaralandığını iddia eden kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ufuk A. ise bacağı ve kolunun evde yandığını söyledi.

        EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

        Ufuk A. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken işlemleri tamamlanan şüpheli, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

        FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

        Hava Astsubayı olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, kolları ve bacaklarında yanıklar olduğu görülürken, cep telefonunun da ormanda polis tarafından yanmış halde bulunduğu öğrenildi. Birçok suçtan kaydı bulunan ve ailesi tarafından da evden atıldığını söyleyen Ufuk A.’nın, ilk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

        ŞÜPHELİNİN HTS VE PTS KAYITLARI İNCELENİYOR

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma sürerken, bu kapsamda şüphelinin kimlerle temas halinde olduğunun tespiti için HTS kayıtlarının, araçla nerelere gittiğinin tespiti için de Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kayıtlarının incelendiği bildirildi. Ayrıca şüphelinin yangınının çıktığı bölgelerde hangi alanlarda bulunduğunun belirlenmesi için de araştırma yapıldığı belirtildi. Yine şüphelinin vücudundaki yanık izleri ve kıyafetlerindeki bulguların da incelemeye alındığı kaydedildi. Ön incelemelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin ifadesinin alınacağı kaydedildi.

        VALİLİK: GEÇMİŞTE FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE İŞLEM YAPILMIŞ

        Bursa Valiliği’nin de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilerek, “İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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