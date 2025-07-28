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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş (3)

        BENZİNALDIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA ÇALIŞMIŞBursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin gözaltına alınıp ilk ifadesinde suçunun itiraf eden Ufuk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:45
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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş (3)
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        BENZİNALDIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA ÇALIŞMIŞ

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin gözaltına alınıp ilk ifadesinde suçunun itiraf eden Ufuk A.’nın, benzini aldığı akaryakıt istasyonunda daha önce 6-7 ay süreyle çalıştığı ortayla çıktı. İlçedeki bir inşaatta çalıştığı belirtilen Ufuk A.’nın ailesiyle de arasının kötü olduğunu ve eve gitmediğini söyleyen amcası Zekeriya A. (50), “Askeriyeden FETÖ’den alındı. Benzinlikte çalışıyordu, aşağıda. Oradan ayrıldı ama yukarıda inşaatta başlamıştı ama bu olayları yaşadık. Psikolojik sorunları var” dedi.

        AİLESİ EMNİYETE VE KAYMAKAMLIĞA ŞİKAYET ETMİŞ

        5 çocuklu ailenin Ufuk A. ile baş edemediği için kaymakamlığa ve emniyete şikayette bulunduğunu da söyleyen Zekeriya A., en son dün sabah emniyete tekrar şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, “Burada kaymakamlığa, emniyete başvurduk 1 hafta önce. Aracı buradan aldı, buradan şahıstan birinden aldı. Ailesiyle arası kötüydü, eve gitmiyordu. Benzinlikte 6-7 ay çalıştı. Tanımadığı kişilere sataşıyordu. Bankadaki birine saldırmış. Babasına saldırdı, ben ayırdım. Ondan sonra da işte bu olayı yapmış. Öyle diyorlar bilmiyoruz. Ailesi Bursa’da, gece gittiler” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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