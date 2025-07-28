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        Haberler Dünya Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır geriliminde taraflar ateşkes ilan etti | Dış Haberler

        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır geriliminde taraflar ateşkes ilan etti

        Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasında yerel saatle 00.00'da acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:22
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        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
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        Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

        Malezya Başbakanı Enver, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

        ⁠Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

        Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

        Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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        Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

        Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

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