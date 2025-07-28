İnegöl'de çatı çöktü: 5 metreden düşerek yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan Okan K., güvercinlerini beslemek için çatıya çıktı. Bu sırada bastığı bölümün çökmesi sonucu dengesini kaybeden Okan K., yaklaşık 5 metre yükseklikten iş yerinin içine düşerek ağır yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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