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        Motosikletin yayaya ardından otomobile çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'nın Gürsu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yaya geçidinde Tamara Ali'ye (78) çarptıktan sonra karşı şeride geçip otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:25
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        Motosikletin yayaya ardından otomobile çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA’nın Gürsu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yaya geçidinde Tamara Ali’ye (78) çarptıktan sonra karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özkan Arslan (20) hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa’nın Gürsu ilçesi Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Cüneyt Yıldız Caddesi’nden Ankara Yolu Caddesi istikametine giden Özkan Arslan idaresindeki 16 ER 654 plakalı motosiklet, yaya geçidinde Tamara Ali’ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, önce orta refüjdeki ağaca, ardından karşı şeride geçerek Gürsu istikametine giden Aytekin Kara yönetimindeki 16 AYJ 123 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada Tamara Ali, Özkan Arslan ile motosikletin arkasında bulunan Nisanur Yürük (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özkan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza öncesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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