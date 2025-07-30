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        Bursa'da havai fişekle yangına sebep olan şüphelilere ağaç dikme cezası

        Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi, 5'ine ise "ağaç dikme" cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:23
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        Bursa'da havai fişekle yangına sebep olan şüphelilere ağaç dikme cezası
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        Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi, 5'ine ise "ağaç dikme" cezası verildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, tutuklandı, yaşı küçük şüphelilerden M.B'ye ev hapsi verildi.

        Diğer yaşı küçük şüpheliler A.K, M.A. ve İ.E.C. ise "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği yer ve zamanda ayrı ayrı 50'şer adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

        - Nilüfer'deki şüphelilere 100'er ağaç dikme cezası

        Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde de dün havai fişek nedeniyle ağaçlık alan yangınına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.F.V. ve A.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe "100'er adet ağaç dikme" şartıyla adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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