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        Havai fişek atıp yangın çıkaran 2 kişi, 100'er adet ağaç dikecek

        BURSA'da havai fişek nedeniyle ağaçlıkta çıkan yangına ilişkin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:05
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        Havai fişek atıp yangın çıkaran 2 kişi, 100'er adet ağaç dikecek
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        BURSA’da havai fişek nedeniyle ağaçlıkta çıkan yangına ilişkin A.F.V. ve A.A., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında ‘Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Yer Ve Zamanda Ayrı Ayrı 100'er Adet Ağaç Dikme’ ve adli kontrol kararı verildi.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Sitelerin bulunduğu yerde atılan havai fişek, ağaçların bulunduğu bölgeye düştü. Çalıların tutuşması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada havai fişeği attığı belirlenen A.F.V. ve A.A., gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında ‘Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Yer Ve Zamanda Ayrı Ayrı 100'er Adet Ağaç Dikme’ şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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