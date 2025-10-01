30 yıl yaşadığı Amerika'dan getirdiği klasik otomobillere özenle bakıyor; garaj, müzeyi andırıyor

BURSA’da yaşayan Mehmet Nail’in (60), küçük yaştan itibaren meraklı olduğu klasik otomobiller, ehliyet alacak yaşa gelince tutkuya dönüştü. Üniversite okumak için gittiği ve 30 yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nden kesin dönüş yaparken getirdiği 12 klasik otomobili, 4 katlı evinin birinci katındaki garajında yer alan Nail, özenle baktığı otomobillerinin tamirlerini de kendisi yapıyor.

Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren klasik otomobillere merak saldı. Bu merak ehliyet alacak yaşa geldiğinde ise tutkuya dönüştü. Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, babasının da desteğiyle almaya başladığı klasik otomobilleri de diğer eşyaları gibi, 2014 yılında kesin dönüş yaptığı Bursa’ya getirdi. 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil, Nail’in küçük yaştan itibaren biriktirdiği telefon, videokaset, koltuk ve enstrümanları sergilediği, ‘yaşam müzesi’ni andıran 4 katlı evin birinci katındaki garajında yer alıyor.

TAMİRİNİ DE KENDİSİ YAPIYOR