        Bursa Haberleri

        Bursa'da otoparkta çıkan yangında 3 araç hasar gördü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:20 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:20
        Bursa'da otoparkta çıkan yangında 3 araç hasar gördü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otoparkta bir otomobilde çıkıp büyüyen yangında 3 araç hasar gördü.

        Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta, otoparkta park halinde bulunan 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 06 CKT 045 plakalı minibüs ile 16 BGD 058 plakalı otomobile sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Yangında 3 araçta hasar meydana geldi.

