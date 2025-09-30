Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi

        Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 22:34 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:39
        Bursa'da 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi
        Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi.

        RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, bir otelde düzenlenen programda, derneğin Rumeli'nin girişimci ruhunu, çalışkanlığını ve cesaretini Bursa'nın üretim gücüyle buluşturan bir aile olduğunu söyledi.

        RUMELİSİAD'ın sanayicisi, girişimcisi, akademisyeni ve sivil toplum kuruluşlarıyla her dönem birbirine omuz vererek büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirten Evke, şunları kaydetti:

        "20 yılda sayısız proje ürettik, gençlerimize istihdam kapıları açtık, ihracatımızı artırdık, üretimde kalite ve sürdürülebilirliği önceledik. Paydaş ekosistemi kurarak kümelenmeden dijital dönüşüme, yeşil mutabakattan nitelikli insan kaynağına kadar pek çok alanda örnek iş birliklerine imza attık. Değerlerimiz olan güven, şeffaflık, dayanışma ve toplumsal faydayı her koşulda koruduk. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil, her biri üyelerimizin alın terinin, vizyonunun ve birbirimize olan güvenimizin sonucudur."

        Evke, 20. yıllarında yapacakları proje ve hedeflerinden bahsederek, "Geçmişten aldığımız ilhamla, bugünün şartlarını iyi okuyup yarının dünyasında söz sahibi olmak için daha çok çalışacağız. Sözümüz, üretime, istihdama, ihracata ve yüksek katma değere. Sözümüz, adil rekabete, şeffaf yönetişime ve sürdürülebilir kalkınmaya. Gençlerimize ilham veren, kadınların gücünü yükselten, yerel değerleri küresel vizyonla buluşturan bir RUMELİSİAD'ı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bugün, yeni projelerimizi tanıtırken sizlerin görüş ve katkılarıyla yol haritamızı daha da güçlendireceğiz. 20'nci yılımızda daha iddialı hedefler koyalım, daha büyük başarıları birlikte yazalım." diye konuştu.

        Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasievski, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan Bursa Konsolos Yardımcısı Evtim Angelov da konuşma yaptı.

        Etkinlik, sponsorlara plaket, onursal üyelik beratı, 20. yıl madalyonunun takdimi ve yeni üye rozet töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

