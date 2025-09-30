Bursa'da 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi

Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) tarafından 103. Rumeli buluşması gerçekleştirildi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, bir otelde düzenlenen programda, derneğin Rumeli'nin girişimci ruhunu, çalışkanlığını ve cesaretini Bursa'nın üretim gücüyle buluşturan bir aile olduğunu söyledi.

RUMELİSİAD'ın sanayicisi, girişimcisi, akademisyeni ve sivil toplum kuruluşlarıyla her dönem birbirine omuz vererek büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirten Evke, şunları kaydetti:

"20 yılda sayısız proje ürettik, gençlerimize istihdam kapıları açtık, ihracatımızı artırdık, üretimde kalite ve sürdürülebilirliği önceledik. Paydaş ekosistemi kurarak kümelenmeden dijital dönüşüme, yeşil mutabakattan nitelikli insan kaynağına kadar pek çok alanda örnek iş birliklerine imza attık. Değerlerimiz olan güven, şeffaflık, dayanışma ve toplumsal faydayı her koşulda koruduk. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil, her biri üyelerimizin alın terinin, vizyonunun ve birbirimize olan güvenimizin sonucudur."