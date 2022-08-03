Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ormanlık alanda düşüp yaralanan vatandaş, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden T.Ç. (47) burada düşerek yaralandı. Cep telefonuyla 112 Çağrı Merkezi'ni arayan T.Ç. yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu üzerinden irtibata geçip konumu tespit eden ekipler, T.Ç'yi ormanlık alanda buldu.

Sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan T.Ç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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