Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Marmarabirlik'i ziyaret etti:

BURSA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "İklim değişikliği, Kovid-19 salgını, son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada ve ülkemizde tarımın, tohumun, üretim ve üreticinin ne kadar önemli hale geldiği çok daha iyi görülmüştür." ifadesini kullandı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, Uçarmak Birliği ziyaret etti.



Uçarmak, buradaki konuşmasında, yeterli ve güvenli gıdaya erişimin önemine dikkati çekti.



İklim değişikliği, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile dünyada ve Türkiye'de tarımın, tohumun, üretim ve üreticinin ne kadar önemli hale geldiğinin çok daha iyi görüldüğünü belirten Uçarmak, "Küresel gıda krizinin yaşanabileceği endişesi ve arz korkusu, dünya genelinde gıda fiyatlarında ciddi artışa neden olmuştur. Ülkeler açısından tarım ve toprak artık çok daha önemli ve stratejik bir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda üretiminde tarım kooperatiflerinin önemine işaret eden Uçarmak, şunları ifade etti:

"Üretimi artırarak yaşanan sorunları azaltabilir ve gıda erişimini çok daha fazla artırabiliriz. Bu açıdan ülkemizde tarım kooperatiflerinin oynadığı rol çok daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kurumlarından biri olan Marmarabirlik, zeytin üreticimizin de en büyük güvencesidir. Sorunların çözümünde, üretilenin değerinde satılmasında, ülke ekonomisine katkısında kooperatifçiliğin ne kadar değerli bir anahtar olduğu Marmarabirlik sayesinde net bir şekilde görülmektedir."

- Marmarabirlik'te hedef, 30 milyon dolarlık ihracat

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da Birliğin son 12 yılda kurumsal ve ekonomik açıdan büyük bir atılım yaparak, ülkenin önemli sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardığını belirtti.



Birliğin kabuk değiştirdiğini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:



"Daha önce alınan ürün nasıl satılır diye düşünülürken, artık üreticimizden nasıl daha fazla ürün alırız aşamasına gelmemiz, kurumun vizyon ve misyonundaki değişikliği özetlemektedir. Önümüzdeki ürün alım kampanyasında 55-60 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Alım bütçemizin ise yağlık dahil 1 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm ödemeleri kendi öz kaynaklarıyla yapan Marmarabirlik, yabancı kaynak kullanmamıştır. 2010'dan bugüne entegre tesisler başta olmak üzere toplam 166 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bugün 60 ülkeye yapılan ihracatımızı 2023 yılında 70 ülkeye çıkarmayı, 10 bin ton ve 30 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.