Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" kuruldu

AA

Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" kuruldu

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" yeni akademik yılda faaliyete geçecek.

Akademik yapılanması tamamlanarak 2022-2023 öğretim dönemine hazırlanan 4 yıl süreli bölüme, özel yetenek sınavı ile öğrenciler kabul edilecek.

Tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında eğitim verecek bölümün 20 kişilik kontenjanı bulunuyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, eğitim için geçici olarak tahsis edilen binada gazetecilere yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesinde mevcut resim ile sahne sanatları bölümlerine ilaveten bu yıldan itibaren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü açtıklarını bildirildi.

Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti, tarihi ve kültürel mirasın önemli merkezlerinden olduğunu hatırlatan Kılavuz, "Böyle bir merkezde geleneksel Türk sanatları bölümünün şu ana kadar açılmamış olması hakikaten üzüntü verici bir tabloydu. Bunun ilk ana sanat dallarını açmak nasip oldu. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kılavuz, bundan sonra sırasıyla hat, çinicilik ve ciltçilik eğitimini de vermek istediklerini anlattı.

Fakülte için destek çağrısında bulunan Kılavuz, "Güzel Sanatlar Fakültemizin henüz binası yok. Bu içinde bulunduğumuz mekan geçici olarak görev yapılacak bir mekandır. Eğer bir babayiğit hayırsever çıkacaksa, 50 milyon, 60 milyon lirayı gözden çıkarıyorsa, iş adamımız vasıtasıyla veyahut hayırseverimiz vasıtasıyla binasını yapabiliriz, ismini bu binaya verebiliriz ve tarih boyunca bu isim hayırla yad edilir." diye konuştu.

- Özel yetenek sınavına başvurular 15 Ağustos'ta başlayacak

Bölüm Başkanı Dr. Hatice Aksu da özel bir üniversitede görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Bursa'ya, bölümün açılması nedeniyle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrenci kabul süreci hakkında bilgi veren Aksu, şunları kaydetti:

"15 Ağustos'ta müracaatlarımız başlıyor, 19 Ağustos'ta nihayetlenecek. 14 Eylül'de de sınavlarımız başlayacak ve iki aşamalı olacak. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesinin aynı zamanda Resim Bölümü de var. Onunla Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün sınavlarını beraber yapacağız. Böylelikle tezhip, minyatür ve ebru ana sanat dalında bu sene eğitime başlamış olacağız. Bursalıları ve Türkiye'nin diğer yerlerinden gelmek isteyen sanat sevdalısı güzel öğrencilerimizi yeşil ve güzel Bursa'mıza bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı kurtardı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı ...
Bursa Valiliği ile TSE arasında enerji verimliliğine dair protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği ile TSE arasında enerji verimliliğine ...
Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır ...
9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti ardından cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti ardından ...
Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu
YEREL HABERLER Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler ...
Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
YEREL HABERLER Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu
YEREL HABERLER 9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından ...
İnegöl, gastronomi uzmanları ve acente temsilcilerine tanıtıldı
YEREL HABERLER İnegöl, gastronomi uzmanları ve acente temsilcilerine ...
Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor
YEREL HABERLER Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor
Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme ...
Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 ...
Bursa Adliyesinde aşure ikram edildi
YEREL HABERLER Bursa Adliyesinde aşure ikram edildi
Bursa Kent Konseyi "Gençlik Katılım Faaliyeti" projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi "Gençlik Katılım Faaliyeti" ...
Meteor yağmurunu Karacabey'de izlediler
YEREL HABERLER Meteor yağmurunu Karacabey'de izlediler
Bursa'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis ...
Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
YEREL HABERLER Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
Marka tescilli meslek lisesi fırını, ekmeğin "Ar-Ge merkezi" oldu
YEREL HABERLER Marka tescilli meslek lisesi fırını, ekmeğin "Ar-Ge ...
Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen Abdülkadir, boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına ...
İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı
YEREL HABERLER İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk ...
Serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen Abdülkadir, boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına ...
Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı ...
Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.