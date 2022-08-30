TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bursa'da açılış ve temel atma törenlerine katıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın Karacabey, İznik ve Yenişehir ilçelerinde açılış ve temel atma törenlerine iştirak etti.

Karacabey ilçesinde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi'nin açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, Karacabey'in tarıma dayalı sanayisinin yanı sıra son dönemde turizmiyle de ön plana çıkarak çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Her yatırımın bir riskinin olduğunu ancak eğitime yapılan yatırımın kesinlikle riskinin bulunmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Eğitime yapılan yatırımla hem şehir kazanır hem ülke kazanır hem herkes kazanır. Mesleki eğitim bizim için çok önemli. Ara eleman bulmak çok zor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Karacabey’e bir ilkokul yapma kararı aldık. Karacabey'e şimdiden hayırlı olsun. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi binasını gezdi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Karacabey Ticaret Borsası tarafından yapımı devam eden Cumhuriyet İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti.

Buradaki törenin ardından İznik ilçesine geçen Hisarcıklıoğlu, burada TOBB tarafından yaptırılacak okulun temel atma törenine katıldı.

Hisarcıklıoğu, burada yaptığı konuşmada, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İznik'in tarihi ve kültürel açıdan eşsiz bir kent olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İznik'te müthiş bir manevi hava var. Bu ilçede üç ayrı imparatorluğun izi var. Her tarafı tarih. Burası çok değerli. Orhan Gazi'nin fethiyle başlayan bir süreç burası. Selçuklu'ya da başkentlik yapmış bir yer." dedi.

Konuşmaların ardından okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede de Hisarcıklıoğlu'na hediye verdi.

Buradaki programın ardından Yenişehir ilçesine geçen Hisarcıklıoğlu, YESAN Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu'nun programlarına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları, ilçe oda ve borsa başkanlarıyla ilgili kurum müdürleri katıldı.





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