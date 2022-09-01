Bursa'da durdurulan taksideki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içindeki kişilerin durumundan şüphelenmeleri üzerine bu aracı takibe aldı.

"Dur" ihtarına duymayan şüphelilerin bulunduğu taksi, bir süre sonra Kurtbasan Caddesi'nde ekiplerce durduruldu.

Polis, araçtaki uyuşturucu ticareti şüphelileri S.Ç. ve A.S'yi gözaltına aldı. Taksiden inip elindeki çantayla kaçan H.H. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst ve çantadaki aramalarda, 306 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 80 lira ele geçirildi.

Benzer suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen zanlıların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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