Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi yolundaki akaryakıt istasyonun arkasında traktörün devrildiğini ve altında bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Niyazi Yakut (71) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada Yakut'un bölgede tarlasının olduğu, dünden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Yakut'un cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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