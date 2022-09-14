Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm konusunda farkındalık olması amacıyla düzenlenen "Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor" başlıklı kampanyanın ilk bölümü sona erdi.

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçenin 6 noktasında kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete gibi atıkları getirenlere kilogram başına 5 liralık kırtasiye hediye çeki verildi.

Hediye çeklerinin Yıldırım'ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olduğu kampanyada 1 haftada toplanan 50 ton kitap karşılığında 250 bin liralık hediye çeki teslim edildi.

Belediye, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen projeye gelen yoğun ilgiden dolayı gelecek hafta Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mesken Meydanı'nda kurulan stantlarda kullanılmış kitapları toplamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kurtarıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Hem 850 ağacı kesilmekten kurtardık hem de okula gidecek öğrencilerimizin kırtasiye alışverişlerine katkı sağladık. Böylece kazanan hem doğa oldu hem de Yıldırımlılar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.