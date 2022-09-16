Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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BURSA (AA) - Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'u 90-65 yenerek üçüncü oldu.

TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-22 önde kapatan mavi-yeşilli takım, Boubacar Toure, Emre Tanışan ve Mustafa Kurtuldum'un sayılarıyla üstünlüğü elinde tutarak soyunma odasına 38-40 önde girdi.

Emre Tanışan, Rob Gray, Suleiman Braimoh ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, son çeyreğine 52-66 üstün girdiği karşılaşmadan 65-90 galip ayrılarak turnuvanın üçüncüsü oldu.



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