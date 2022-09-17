YTB'nin "Balkan Gençlik Okulu Kapanış Zirvesi" Bursa'da yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YTB'nin "Balkan Gençlik Okulu Kapanış Zirvesi" Bursa'da yapıldı

AA

YTB'nin "Balkan Gençlik Okulu Kapanış Zirvesi" Bursa'da yapıldı

BURSA (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Biz biliyoruz ki Balkanlar'da istikrar, barış, huzur söz konusu olduğunda küresel huzuru da barışı da sağlamış olursunuz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen Balkan Gençlik Okulunun 5'incisinin kapanış zirvesi Bursa'da bir otelde gerçekleştirildi.

Balkan Gençlik Okulunda 594 genç, tarih kültür ve akademiden uluslararası ilişkilere kadar kapsamlı eğitim aldı.

Çavuşoğlu, kapanış etkinliğinde, Balkanlar deyince herkesin hafızasında çeşitli fotoğrafların belirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son 20 yıl öncesine kadar Balkanlar deyince maalesef ve ne yazık ki zihnimizde beliren fotoğrafta hep bir çatışma, hep bir çekişme, hep kan ve gözyaşı oldu. Bugün geldiğimiz noktada 7 ayrı ülkeden genç insanın bir araya gelerek bu zirve vesilesiyle buluşması ve geleceğe dönük tasavvurlarını, hayallerini ortaklaştırması çok önemli. Biz biliyoruz ki Balkanlar'da istikrar, barış, huzur söz konusu olduğunda küresel huzuru da barışı da sağlamış olursunuz. Zira hiç hatırlamak istemeyiz ama iki büyük dünya savaşının Balkan coğrafyasından neşet ettiğini biliyoruz. Hatta literatüre geçen 'Balkanizasyon' ifadesi aslında Balkanlar'ın tarihinin ve coğrafyanın bir tezahürüdür. Ne demektir bu Balkanizasyon? Bir arada yaşayan toplumların ayrıştırılması demektir. Aslında bugün emperyal dünya tarafından Balkanizasyon ifadesi hala yürürlükte tutulmaya çalışılıyor."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce Balkan coğrafyasını ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyaretlerin ne ilk ne de son olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tasavvuru Balkanlar'da neşet etmiştir, ortaya çıkmıştır. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra yanına birkaç kadim dostunu almak suretiyle Balkanlar'a gitti. 15-20 gün süreyle yeni geleceğe ilişkin siyasi partinin tohumlarının hep birlikte orada attılar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Balkanlar'ın Türkiye için önemine değinerek, "Balkanlar'da sizin ayağınıza bir çöp batsa bizim kalbimize hançer saplanır. Türkiye'nin Balkanlar'a bakış açısı budur. Türkiye'nin geçmiş uzun yıllar kültürel birlikteliği, ortaklığı Balkanlar'a bu bakış açısıyla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Balkanlar'daki huzur ve barış iklimi tüm coğrafyaya ve küresel olarak bütün her yere sirayet edecek bir potansiyele sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

- "10 yılda YTB olarak Balkanlar'da 10 binden fazla öğrenciyi burslu okuttuk"

YTB Başkanı Abdullah Eren de beraber bir gelecek kurma noktasında aynı coğrafyanın çocuklarının birbirlerini iyi tanıması gerektiğini anlattı.

Bu noktada YTB'nin programlar düzenlediğini belirten Eren, şöyle konuştu:

"Boşnak, Makedon, Arnavut kardeşlerimizle yaptığımız programlarda, birbirimize baktığımızda birbirimizi çok tanımadığımızı müşahede ettik. Her ne kadar Türkiye bu konuda büyük adımlar atmış olsa da son 15 yılda atılan adımlar tabii öncekilerden çok daha büyük oldu. Bu kapsamda benim hep söylediğim bir şey, burada Balkan derneklerimiz de var. Ne zaman bizleri ziyaret etseler veya görüşsek diyorum ki Türkiye'de çok Balkan derneği var, sayısının artması lazım ama bizim Balkanlar'da, Balkan derneklerine de ihtiyacımız var. Çünkü Batı Trakyalı bir kardeşimizle Sofya'daki Filibe'deki bir kardeşimiz, Üsküp'teki bir kardeşimizle Prizren'deki kardeşimiz, Saraybosna'daki bir kardeşimizle Tiran'daki bir kardeşimiz birbirini tam tanımayabiliyor."

Eren, Balkanlar'da yaşayan Türkler arasında dil farkının olmadığını, konuşmaları ve giyimlerinin aynı olduğunu söyledi.

Bu kültürel yakınlığın geleceği kurgulama noktasında kendilerine avantaj sağladığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Zihin dünyalarımızı birbirine yakınlaştırmaya çalışıyoruz. 'Balkan Gençlik Okulu'nu bana iki cümleyle özetle' derseniz ben 'Balkanlar'daki gençlerin anlam dünyalarını birbirlerine yakınlaştırmak' derim. İşte o yüzden biz 7 ülkede 14 dernekle 600'ü aşkın kardeşimizle Balkan Gençlik Okulunu yaptık. Balkan Gençlik Zirvesi'ni gelecek yıl Balkanlar'da düzenlemeyi planlıyoruz. adece Bursa'da bugüne kadar 4 binden fazla Balkanlar'dan Türkiye burslusu öğrenciyi 10 yılda biz eğittik. 10 yılda YTB olarak Balkanlar'da 10 binden fazla öğrenciyi burslu okuttuk; kendi imkanlarıyla gelenler hariç. Şu an Bursa'dan da 800'den fazla öğrencimiz Balkanlar'da eğitim alıyor. Bursa'daki üniversitelere de 250'den fazla öğrencimizi burslu olarak yerleştirdik. Balkan Gençlik Okulunda bu sene 5'inci yılımız. 5 yılda Balkanlar'da 3 binden fazla gencimizi bu akademilere dahil ettik. Bu akademiler çerçevesinde alınan eğitimlerle yüksek lisans ya da doktoraya da bu kardeşlerimizin içinden başarılı arkadaşlarımızı Türkiye'ye getireceğiz."

Eren, YTB'nin bugüne kadar yaptığı projeleri de katılımcılarla paylaşarak, "Bizim yapmamız gereken, barış ve istikrarla huzur dolu bir coğrafya istiyorsak, birbirimizi daha iyi anlayıp, çözümler üretmeliyiz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlikte, programlarda emeği geçen dernek temsilcilerine plaket takdim edildi.

Program kapsamında gün içinde gençlerin sorunlara çözüm arayacağı çalıştayın da düzenleneceği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza kamerada 
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza ...
Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı (2)
YEREL HABERLER Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı ...
Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı
YEREL HABERLER Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı
Bursa'da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü konserle kutlandı
YEREL HABERLER Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 60. kuruluş yıl ...
Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 75-72
YEREL HABERLER Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko: 75-72
Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu"
YEREL HABERLER Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği ...
Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları alanında son hazırlıklar yapılıyor
YEREL HABERLER İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları alanında son ...
Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
YEREL HABERLER Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
YEREL HABERLER Uludağ'da mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
İtfaiye şefi, uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER İtfaiye şefi, uyuşturucu ile yakalandı
Orhaneli'de uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Orhaneli'de uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ...
Hafriyat kamyonu 30 metreden yuvarlandı; sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu 30 metreden yuvarlandı; sürücü ...
İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları alanında son hazırlıklar yapılıyor
YEREL HABERLER İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları alanında son ...
Bursa'da annesi emzirirken genzine süt kaçan bebek öldü
YEREL HABERLER Bursa'da annesi emzirirken genzine süt kaçan bebek ...
Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu ...
Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın sanığı tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin ...
Kardeşini öldüreni öldürene `nefsi müdafaa´ tahliyesi
YEREL HABERLER Kardeşini öldüreni öldürene `nefsi müdafaa´ tahliyesi
20 bin lira alıp, cevizleri teslim etmeyen dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 20 bin lira alıp, cevizleri teslim etmeyen ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Karacabey'de yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Karacabey'de yakalanan dolandırıcılık şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.