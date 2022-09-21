Basketbol: Frutti Extra Cup

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BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor'u 63-59 mağlup etti.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Aliağa Petkim ile Türk Telekom Spor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk çeyreği 14-9 önde kapatan Ali Ağa Petkim, ikinci periyotta da bu oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 24-16 üstün gitti.

Türk Telekom Spor, üçüncü çeyrekte toparlanarak final periyotuna farkı 4'e indirip (50-46) girse de parkeden Aliağa Petkim 63-59 galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak.

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